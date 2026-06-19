Avrebbero tormentato e perseguitato anziani e persone fragili insultandoli, lanciando contro di loro e contro le loro abitazioni oggetti e sassi, filmando le bravate per poi pubblicare i video sui social.
Protagonisti una gang di ragazzini di età
compresa tra i 14 e i 16 anni residenti nella zona di Assemini,
nella città metropolitana di Cagliari, tutti indagati a vario
titolo per stalking. Il numero delle vittime non è stato reso noto,
ma si tratta di decine di anziani, invalidi e persone fragili.
Oggi i carabinieri della Compagnia di Cagliari e
della Stazione di Assemini hanno perquisito le abitazioni dei
ragazzini in cerca di elementi utili all'attività
investigativa.
Le indagini, coordinate dalla Procura per i
minorenni, sono partite alcuni mesi fa. "Gli accertamenti hanno
permesso di fare piena luce sull'operatività di una banda di
adolescenti che, da circa un anno, avrebbe vessato sistematicamente
persone in condizioni di particolare fragilità o vulnerabilità, tra
cui anziani e invalidi, attraverso ripetuti episodi di
cyberbullismo", spiegano dall'Arma.
Il nucleo principale della baby gang era
composto dai cinque minorenni indagati, ai quali si sarebbero uniti
di volta in volta diversi altri coetanei. "I giovani, muovendosi
prevalentemente a bordo di biciclette o monopattini elettrici,
avrebbero posto in essere condotte vessatorie volte a schernire e
umiliare pubblicamente le vittime - precisano i carabinieri -.
Le aggressioni, reiterate talvolta con cadenza
quotidiana, sarebbero consistite in pedinamenti accompagnati da
insulti e minacce, atti di vandalismo, come calci e colpi contro i
portoncini d'ingresso delle abitazioni, e lanci di oggetti, tra cui
sassi, bottiglie e rifiuti".
I raid venivano documentati con videoriprese
effettuate con i telefoni cellulari e successivamente diffuse sulle
principali piattaforme social, in particolare TikTok e Instagram. I
carabinieri hanno monitoraggio...