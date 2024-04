Marrubiu

Il grave incidente lungo la Statale 126

Tre feriti in un incidente stradale avvenuto alle 4 del mattino, lungo la Statale 126, nei pressi della discoteca Why Not di Marrubiu.

Secondo quanto è stato accertato una Golf 5 ha travolto due ragazzi.

Sul posto sono intervenute subito le forze dell’ordine e tre ambulanze del servizio di soccorso sanitario 118.

Oltre ai due ragazzi è rimasto ferito