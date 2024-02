Cronaca Allarme questa sera a Oristano

Il treno bloccato

Oristano

Allarme questa sera

Un’auto è rimasta bloccata a ridosso dei binari nei pressi della stazione ferroviaria di Oristano, dove un treno in transito è stato fermato per tempo: si è evitata la collisione.

E’ accaduto in serata, dopo le 19, a ridosso del passaggio a livello di via Ozieri, chiuso per un lungo periodo di tempo.

Gli automobilisti hanno dovuto utilizzare la viabilità secondaria per aggirare lo sbarramento.

Non si registrano danni alle persone.

Sono in corso accertamenti.

Il treno bloccato all'altezza del passaggio a livello di via Ozieri

Martedì, 20 febbraio 2024

