Atti persecutori e violenza, arrestato un giovane di Oristano

Gli agenti della polizia di Stato di Oristano hanno arrestato un giovane responsabile di atti persecutori, percosse e violazione di domicilio ai danni della sua ex compagna, oltre alla violazione del divieto di avvicinamento e dell’obbligo di dimora nel proprio comune di residenza. Le misure cautelari sono state adottate nel corso di un procedimento penale già in corso per reati analoghi. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, intervenuti su richiesta della vittima tramite la linea di emergenza. A questo punto si sono recati rapidamente presso l’abitazione della giovane donna. Taluna, poco prima, era stata aggredita dal suo ex compagno, il quale era fuggito subito dopo. Le unità delle Volanti, dopo aver soccorso la vittima e avviato le ricerche dell’aggressore, sono riuscite a rintracciarlo poco distante dalla casa. Successivamente è stato identificato grazie alla descrizione fornita e alle fotografie scattate dalla donna con il suo telefono cellulare. Le indagini, condotte in collaborazione con il personale specializzato della Squadra Mobile, hanno consentito di procedere all’arresto

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie