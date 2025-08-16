Atalanta-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Amichevole dal sapore di Serie A a Bergamo. L'Atalanta sfida oggi, sabato 16 agosto, la Juventus al Gewiss Stadium nell'ultimo test del precampionato prima dell'inizio della nuova stagione, con la Serie A che partirà nel weeken del 24 agosto. Il nuovo allentore della Dea, Ivan Juric, e quello della Juventus, confermato dopo essere subentrato a Thiago Motta nella seconda parte della scorsa stagione, Igor Tudor, si aspettano quindi indicazioni importanti da un match che si prospetta tutt'altro che un amichevole.

La sfida tra Atalanta e Juventus è in programma oggi, sabato 16 agosto, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazoni:

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, K. Sulemana; Scamacca. All Juric

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Joao Mario, Locatelli, Thuram; Conceiçao, Yildiz; David. All. Tudor

Atalanta-Juventus sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile attraverso smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Dazn.

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie