Ascot, variazione dei turni a Narbolia e San Vero Milis

Modifiche nei turni di apertura degli Ascot, Ambulatori straordinari di comunità territoriale, situati a Narbolia, San Vero Milis e Santu Lussurgiu. L’annuncio è stato fatto dalla direzione generale e dalla struttura Integrazione ospedale-territorio della Asl 5 di Oristano. L’Ascot di Narbolia, situato in via Principe Amedeo 1, posticiperà il turno di apertura originariamente previsto per martedì 19 giugno. L’ambulatorio sarà invece operativo mercoledì 20 giugno, dalle ore 9 alle 14. Questo servizio è dedicato ai cittadini senza medico dei comuni di Narbolia, San Vero Milis e Zeddiani. Anche l’ambulatorio straordinario di San Vero Milis, situato in via Santa Barbara 13, vedrà una variazione nel turno di apertura. L’ambulatorio, previsto inizialmente per martedì 19 giugno, sarà operativo mercoledì 20 giugno, dalle ore 15 alle 19. I cittadini di San Vero Milis, Narbolia e Zeddiani possono accedere a questo servizio. L’Ascot di Santu Lussurgiu, situato in via degli Artigiani, sarà aperto mercoledì 19 giugno, dalle ore 8:45 alle 13:45. La direzione generale ha

