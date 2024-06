Ascot, nuovi calendari per il mese di giugno in provincia di Oristano

Nuovi turni per il mese di giugno degli Ascot, ambulatori straordinari di comunità territoriale, nella provincia di Oristano. Ad annunciarlo sono la direzione generale della Asl 5 e la Struttura semplice dipartimentale Integrazione ospedale-territorio. A Masullas, l’Ascot di via Vittorio Emanuele, 34, sarà aperto per accogliere i pazienti due volte a settimana. I giorni di apertura saranno il lunedì, dalle ore 14 alle 19, e il mercoledì, dalle ore 14:30 alle 19:30. Questo servizio è destinato agli abitanti di Masullas e delle zone circostanti, tra cui Mogoro, Morgongiori, Siris, Pompu, Sini, Baradili, Baressa, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza e Simala. A Milis, l’ambulatorio situato in via Sant’Agostino sarà operativo nei giorni di mercoledì 5 e 19 giugno, dalle ore 13 alle 15. Questo servizio sarà accessibile non solo ai cittadini di Milis, ma anche a quelli di Bauladu e Tramatza, offrendo un supporto sanitario più ampio a tutta la comunità locale. A Samugheo, si ampliano le opportunità di accesso alle cure mediche. Il servizio sarà attivo il

