Sanità Avviso della Asl di Oristano

Immagine d'archivio

Oristano

Avviso della Asl di Oristano

Due ambulatori straordinari di comunità territoriale resteranno chiusi per una giornata, la prossima settimana, mentre si torna alla solita sede a Nurachi. Lo ha annunciato per il prossimi giorni la Asl di Oristano.

Il turno dell’ambulatorio straordinario di comunità territoriale di Ghilarza, nei locali della guardia medica dell’ospedale Delogu, non sarà attivo lunedì prossimo (19 febbraio), mentre il turno dell’ASCoT di Villaurbana, in via Otorino Angius 5, non sarà attivo mercoledì 21 febbraio.

A Ghilarza il servizio è rivolto ai pazienti senza medico di base a Ghilarza, Abbasanta, Aidomaggiore, Norbello e Sedilo. A Villaurbana invece per i pazienti rimasti senza medico di base di Villaurbana, Siamanna e Siapiccia.

Da lunedì 19 febbraio, conclusi i lavori di sistemazione dei locali, l’ASCoT di Nurachi tornerà nell’ambulatorio di corso Eleonora 62, il lunedì e il mercoledì dalle 8.30 alle 13.30.

Il servizio è riservato ai pazienti senza medico di famiglia a Nurachi, Baratili San Pietro, Cabras e Riola Sardo.

Venerdì, 16 febbraio 2024

commenta