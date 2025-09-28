Ascolti tv sabato 27 settembre, chi ha vinto tra Ballando con le stelle e Tu si que vales

(Adnkronos) - Ballando con le stelle contro Tu sì que vales per la sfida del prime time del sabato sera. Ieri, 27 settembre, ad aggiudicarsi la vittoria è stato Canale 5 con Tu sì que vales che è stato seguito da 4.025.000 spettatori pari al 28,54% di share.

Leggermente distanziata Rai Uno che ha visto il debutto della nuova stagione di Ballando con le stelle condotta da Milly Carlucci che ha raccolto 2.994.00 spettatori con il 23,03% di share. Peraltro, con 'Affari Tuoi' che non è andato in onda, la programmazione di Rai Uno dedicata alla danza ha coperto quasi 4 ore e mezza (dalle 20,41 alle 1,11) per via dell'anteprima 'Ballerine per una notte' che ha visto protagoniste le campionesse della Nazionale femminile di calcio insieme. Canale 5 ha invece trasmesso La Ruota della Fortuna, seguito da Tu sì qui vales con i giudici Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto, Sabrina Ferilli e la new entry Paolo Bonolis.