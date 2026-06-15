(Adnkronos) - I Mondiali continuano a dominare la prima serata. Ieri su Rai1 Paesi Bassi‑Giappone ha raccolto 3.731.000 spettatori con il 28% di share (primo tempo a 4.077.000 – 26.4%, secondo tempo a 3.406.000 – 30.1%). Al secondo posto, su Canale5, 'Racconto di una Notte' ha ottenuto 1.749.000 spettatori pari al 15.2% di share. Terzo gradino del podio per Rai3 con il meglio di 'Presadiretta', seguito da 853.000 spettatori con il 5.6% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'My Spy' su Italia1 (795.000 spettatori, share 5.3%), 'La Corrida' sul Nove (444.000 spettatori, share 4.4%), 'Elsbeth' su Rai2 (556.000 spettatori, share 4%), 'Unfit – La Psicologia di Donald Trump' su La7 (441.000 spettatori, share 3%), 'Assassinio sul Nilo' su Rete4 (387.000 spettatori, share 2.8%), 'Jumanji – The Next Level' su Tv8 (254.000 spettatori, share 1.9%).

Nell’access prime time, 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5 ha ottenuto 4.362.000 spettatori pari al 27.2% di share, mentre su Rai1 'Affari Tuoi Mundial' ha registrato 3.681.000 spettatori con il 23.7% di share e, a seguire, 'Mondiali 2026 – Pre partita Paesi Bassi‑Giappone' è stato visto da 2.730.000 spettatori pari al 16.8% di share.