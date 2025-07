Ascolti tv, Fiorella Mannoia regina della prima serata con 17,8% di share

(Adnkronos) - Fiorella Mannoia regina della prima serata tv di venerdì 18 luglio con il 17,8% di share. La replica del concerto-evento 'Semplicemente Fiorella', in onda su Rai 1, è stata vista da 2.057.000 telespettatori. Su Rete 4 'Quarto Grado' ha conquistato 1.183.000 telespettatori e l'11,5% di share. Su Canale 5 la replica di 'Vanina – Un Vicequestore a Catania' ha intrattenuto 1.137.000 telespettatori, pari al 10% di share. Su Italia 1 'Chicago Fire' ha totalizzato 759.000 telespettatori e il 5,8% di share.

Su Rai2 'The Americas' ha raggiunto 652.000 telespettatori e il 5,3% di share. Poco sotto con il 5,2% c'è il film 'Questione di karma', in onda su Rai 3, che ha tenuto incollato allo schermo 691.000 telespettatori. Su La7 '100 Minuti' ha raggiunto 472.000 telespettatori, pari al 3,7% di share. Su Tv8 'Italia’s Got Talent – Best Of' ha ottenuto 319.000 telespettatori, pari al 2,6% di share. Sul Nove 'I Migliori Fratelli di Crozza' ha radunato 220.000 telespettatori, pari all'1,7% di share.

Nella fascia access prime time, su Canale 5 'La Ruota della Fortuna' ha conquistato 3.369.000 telespettatori, pari al 23,4% di share, mentre 'Techeteche TopTen' su Rai 1 2.283.000 telespettatori e il 15,8% di share.

