(Adnkronos) - Il biopic su Amy Winehouse ‘Back to Black’, trasmesso ieri da Canale5, è stato il programma più seguito del prime time di mercoledì con 1.462.000 spettatori e il 13.4% di share. Al secondo posto ‘Il Gattopardo’ su Rai1 con 864.000 spettatori e il 9.5%, superato in media di spettatori (per via della diversa durata dei programmi) da ‘Un Giorno in Pretura Cult’ su Rai3, che ha ottenuto 1.007.000 spettatori ma il 7.7% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: 'Johnny Stecchino' su Rete4 (862.000 spettatori, share 7.2%), 'Chicago P.D.' su Italia1 (811.000 spettatori, share 6.5%), 'Boston Blue' su Rai2 (499.000 spettatori, share 4.1%), 'Mechanic: Resurrection' sul Nove (417.000 spettatori, share 3.5%), 'La Giusta Distanza' su La7 (415.000 spettatori, share 3.1%), 'RIP – Roast in Peace' su Tv8 (272.000 spettatori, share 2.2%).

Nel mattino, su Rete4 il nuovo programma di Milo Infante 'Ore 11' è stato visto da 456.000 spettatori pari al 10% di share nella prima parte e da 523.000 spettatori pari al 6.6% di share nella seconda parte, in onda dopo il Tg4.

Nel pomeriggio, 'Vita in Diretta' su Rai1 ha ottenuto 830.000 spettatori con il 10.4% di share nella parte chiamata Start, 1.164.000 spettatori con il 14.9% di share nella presentazione e 1.351.000 spettatori con il 16.7% di share nel programma vero e proprio. Mentre su Canale5 'Verità Nascoste – Il Diario' ha registrato 1.244.000 spettatori con il 16% di share nella prima parte e 1.053.000 spettatori con il 13% di share, nella seconda. Nello scontro diretto, la media del periodo di sovrapposizione tra i due programmi ha visto prevalare il programma condotto su Rai1 da Manuela Moreno.

Sempre nel pomeriggio, bene su Rai 2 gli Europei di Pallavolo femminile, che con la vittoria dell’Italia sulla Francia, sono stati seguiti da 1.059.000 spettatori con il 13,4% di share.