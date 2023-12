Artes e Sabores: tradizione, cultura e gusto protagonisti a Santu Lussurgiu

Santu Lussurgiu

Nel fine settimana la manifestazione organizzata dal Comune con il Centro commerciale naturale, la Pro loco, associazioni e volontari

Il suggestivo centro storico di Santu Lussurgiu si prepara a ospitare l’attesa settima edizione di Artes e Sabores, manifestazione che unisce cultura, gusto e tradizione. L’evento, organizzato dall’Amministrazione comunale con il Centro commerciale naturale “Bantzigallelle” e la collaborazione della Pro loco, di associazioni e volontari di Santu Lussurgiu, si terrà domani, sabato 2 e domenica 3 dicembre. Obiettivo: promuovere e valorizzare le ricchezze culturali e le produzioni tipiche dell’enogastronomia e dell’artigianato di Santu Lussurgiu e del Montiferru.

Saranno 70 gli espositori distribuiti lungo le vie centrali del paese, dove i visitatori avranno l’opportunità di scoprire le arti e i sapori che rendono unico il paese del Montiferru. Gli organizzatori promettono “un’esperienza immersiva che coinvolgerà i sensi in un viaggio attraverso la tradizione e l’innovazione”.

A completare l’esperienza e l’offerta culturale anche un ricco programma di animazione: visita alle chiese, al Museo della tecnologia contadina del maestro Francesco Salis, un percorso multimediale del canto a cuncordu presso la Fondazione Hymnos, passeggiate guidate nel centro storico, intrattenimento per bambini, balli e canti della tradizione di Santu Lussurgiu, e tanto altro.

Il sindaco di Santu Lussurgiu, Diego Loi, sottolinea l’importanza di questa manifestazione “come celebrazione delle qualità produttive, delle risorse culturali e delle tradizioni del territorio”.

“Artes e Sabores è l’esaltazione delle nostre radici e della nostra identità”, spiega Loi. “Questa è un’occasione di aggregazione per la comunità e i cittadini, che con orgoglio si presentano e condividono le loro storie con i visitatori. Ma è anche un modo per affrontare la crisi economica, lanciando un messaggio di determinazione nel resistere e immaginare un futuro prospero, anche nei piccoli paesi come il nostro”.

Il sindaco ha ringraziato il Centro commerciale naturale di Santu Lussurgiu, la Pro loco, Il Centro di cultura popolare UNLA, la Fondazione Hymnos, la parrocchia San Pietro Apostolo, gli uffici comunali, tutte le associazioni, i privati cittadini, gli espositori e i collaboratori, riconoscendoli come la forza propulsiva di questo evento straordinario: “Senza di loro, non sarebbe mai stato possibile realizzare una manifestazione di tale portata,” conclude il sindaco. “Artes e Sabores” promette di essere un’esperienza indimenticabile, una celebrazione autentica della cultura e dell’identità di Santu Lussurgiu. Vi invitiamo a partecipare a questo affascinante viaggio nei sapori e nelle tradizioni locali. (Qui la locandina e la mappa)

Questo il programma completo della manifestazione.

Sabato, 2 dicembre

Dalle 09.30 alle 18.30 (Sabato e Domenica)

Sede organizzazione via Santa Croce e Sede Pro loco

Punto info

Mostra fotografica “Artes e manufatti” i mestieri del possato e i loro prodotti

Fondazione Hymnos

Visita alla Fondazione Hymnos e al percorso multimediale del

Museo della Tecnologia Contadina

Apertura chiese per visita: Chiesa di Santa Croce, Chiesa di Santa

Maris degli Angeli e Chiesa del Carmine

Dalle 10.00 alle 22.00 (Sabato e Domenica)

Per le vie del centro storico

Apertura stand

Dalle 15.00 alle 18.30 (Sabato e Domenica)

Centro di cultura popolare UNLA e per il centro storico animezione per camoine musco, animazione, procht amerotev sculture di palloncini magici e baby dance. Inoltre “baby trucco”.

Gadget e sorprese speciali in omaggio! Inoltre “Spettacolo delle Bolle Giganti” e la comparsa a sorpresa di “Mercoledi Addams”

Ore 16.00

Per le vie del centro storico

Esibizione con i balli della tradizione, a cura dellissociazione Ammentos Lussurress

Dalle 16.00 alle 17.00 (Sabato e Domenica)

Visita alla scoperta delle architetture del centro storico accompagnati dall’arch. Giovanna Pira

dalle 17 alle 18

Museo della Tecnologia Contadina

Laboratorio a cura dei Sellai e laboratorio con Falegname e Maniscalco

Domenica, 3 dicembre

Dalle 11.00 alle 12.00, e dalle 17.00 alle 18.00

Museo della Tecnologia Contadina

Laboratorio a cura dei Sellai e laboratori con Falegname e Maniscalco

Dalle 12.00 alle 17.00

Per le vie del centro storico

Esibizione con i balli della tradizione.

Dalle 15.00 alle 18.30

Centro di cultura popolare UNLA e per i centro storico

Animazione per bambini: Musica, animazione, giochi Interattivi sculture di palloncini magici e baby dance. Inoltre “baby trucco”.

Gadget e sorprese speciali in omaggio, e la comparsa a sorpresa di

Oltre all’animazione è previsto:

Lo straordinario LED SHOW!

Uno spettacolo indimenticabile, luminoso e coinvolgente!

Dalle 15.30 alle 19.30

Per le vie del centro storico

Esibizione coreografica della SeuinStreet Band la più grande street band della Sardegna

Ore 17.00

Chiesa Santa Maria degi Angeli

Zovanos de Su Rosariu

Il conto a cuncordu e il ricco repertorio dei canti legati ai riti della Settimana Santa

Ore 18.00

Chiesa Santa Croce

Cuncordu Santa Righe

Il canto a cuncordu e il ricco repertorio dei canti legati ai riti della settimana Santa.

Venerdì, 1° dicembre 2023