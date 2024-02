Cagliari

Il colpevole un giovane quindicenne

Otto teglie di pizza regolarmente andate in consegna a domicilio, ma quando il ryder ha bussato alla porta del destinatario, nessuno ne sapeva nulla e ne è nato un loitigio. Si è scoperto che era uno scherzo. I carabinieri hanno impiegato un mese per scoprire che era l’opera di un ragazzo di 15 anni. Ha preso il telefono del padre e ha effettuato l’ordine per gli ignari vicini. Poi si è appostato per assistere alla scena. Lo ha raccontato lui stesso ai carabinieri, dicendo di essere alquanto divertito ad assistere alla scena.

I carabinieri erano dovuti intervenire nell’immediatezza, perchè ryder e destinatari della consegna appunto avevano litigato.

Poi le indagini su chi avesse compiuto la telefonata per quell’ordine, che risultava essere stato fatta da un’utenza sconosciuta. I carabinieri sono giunti ad un uomo che però sosteneva di non saperne niente. Alla fine il buontempone è risultato essere il figlio quindicenne.

Le querele che erano partite immediatamente dopo l’evento sono state ritirate: il padre del giovane ha provveduto a pagare i 130 euro dell’ordinativo.

Martedì, 13 febbraio 2024