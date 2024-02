Oristano

Il bandito bloccato sul traghetto era stato condannato a trent’anni di carcere



È stata una cliente della Banca di Arborea a lanciare l’allarme per la rapina all’agenzia di Santa Giusta. Non era là: parlava al telefono con il direttore della banca quando hanno fatto irruzione i due banditi. La donna ha avuto la prontezza di chiamare il 112 e i carabinieri hanno potuto intervenire immediatamente e arrestare uno dei rapinatori, Antonio Marras, 65 anni, di Serrenti.

Dopo pochi giorni è stato fermato anche il complice: Marco Orrù, 48 anni, di Serramanna, è stato intercettato al porto di Cagliari, si era appena imbarcato sul traghetto per Civitavecchia. L’uomo ha pesanti precedenti, tra cui una condanna a 30 anni per l’omicidio di un gioielliere di Toscolano Maderno e altre rapine. Faceva parte della cosiddetta “Banda degli Orrù”, famiglia tristemente nota in particolare nel Bresciano perché specializzata nel traffico di stupefacenti tra la città lombarda e il Cagliaritano. Un fratello morì nel 1992 durante l’assalto a un furgone blindato, dieci anni dopo una sorella fu crivellata a colpi di pistola davanti a casa.

I militari hanno presidiato il porto, indossando delle pettorine della Grimaldi per non insospettire il fuggitivo. Quando lo hanno individuato, Orrù aveva con sé una carta d’identità falsa e parecchi soldi in contanti.