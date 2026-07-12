(Adnkronos) - L'Argentina vola in semifinale ai Mondiali 2026. Oggi, domenica 12 luglio, l'Albiceleste ha battuto, a fatica, la Svizzera per 3-1 ai tempi supplementari, dopo l'1-1 con cui si erano chiusi quelli regolamentari, nei quarti di finale della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. A decidere la partita i gol di MacAllister al 10', di Ndoye al 67', di Alvarez al 112' e di Lautaro Martinez al 120'+2. Decisiva anche l'espulsione per doppia ammonizione di Embolo al 72'. In semifinale l'Argentina sfiderà l'Inghilterra, che ha battuto la Norvegia.

L'Argentina troverà in semifinale l'Inghilterra, che ha battuto 2-1 la Norvegia.