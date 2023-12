Arborea apre l’anno nuovo con Brusa la Vecia. Annunciate le date per Fiera dell’Agricoltura e Sagra della Polenta

Arborea

Il programma della Pro loco guidata dal presidente Paolo Sanneris

La Pro loco di Arborea guarda già al 2024, che si aprirà il 6 gennaio con il grande falò di Brusa la Vecia, ricorrenza tipica della comunità veneta che ha messo radici nel centro della bonifica, caratterizzandone la crescita e lo sviluppo. L’appuntamento dell’Epifania arriva alla 26ª edizione.

Il calendario delle prossime manifestazioni è stato ufficializzato dalla Pro loco, che a fine novembre ha approvato il bilancio di previsione. Confermati la Fiera dell’Agricoltura e la Sagra della Polenta, tra gli eventi più attesi.

“Il 2024”, dichiara il presidente Paolo Sanneris, “sarà un anno dedicato anche alla seconda edizione di Istòria, su iniziativa del Comune. La Pro loco concorre per l’allestimento e la gestione di una parte significativa degli eventi, così come è stato fatto nella parte conclusiva del 2023. Il programma di Istòria andrà a incrociarsi in maniera positiva con quello della Pro loco, che aprendo il suo calendario conferma le collaborazioni con i comuni gemellati di Sermoneta, Zevio, Mortegliano e Villorba e le attività della commissione cultura”.

Il 20 gennaio appuntamento al Centro fieristico con i soci (per l’approvazione del bilancio consuntivo 2023) e con i titolari delle aziende sponsor delle manifestazioni che la Pro loco gestisce nel corso dell’anno, per un incontro conviviale e non solo. Non mancherà, inoltre, il contributo al carnevale dei bambini e ai festeggiamenti che si svolgono nell’oratorio della parrocchia.