Perché aprire un asilo nido privato

Quando si decide di abbandonare il proprio lavoro subordinato per mettersi in proprio, è necessario valutare attentamente ogni settore, così da comprendere pianamente le opportunità di avviare un business di successo e ottenere i rendimenti sperati.

In quest’ottica, esistono diversi comparti che possono essere presi in considerazione per aprire una nuova impresa, ma che per le loro caratteristiche necessitano di una conoscenza e una competenza specifica, così da evitare una grande perdita di tempo e soprattutto di denaro.

Tra i settori maggiormente interessanti in questo senso, troviamo senza dubbio quello dell’educazione infantile e dei servizi per l’infanzia, specialmente in Italia, dove l’offerta pubblica e privata difficilmente riesce a soddisfare le richieste di iscrizione agli asili nido da parte delle famiglie, potendo quindi sfruttare la bassa competitività e una forte domanda.

I vantaggi di avviare un asilo nido

Investire i propri risparmi con l’apertura di un asilo nido rappresenta una grande opportunità di crescita imprenditoriale, alla luce dei tanti vantaggi collegati alle caratteristiche proprie del settore e alle dinamiche sociali correlate.

Come detto in precedenza, infatti, la domanda di iscrizioni e assistenza all’infanzia risulta essere sempre stabile, poiché i genitori hanno bisogno di aiuto per prendersi cura dei loro figli mentre lavorano. Ciò significa che un asilo nido può essere un'attività molto redditizia, proprio per la scarsità di offerta nel nostro Paese.

Inoltre un investimento del genere è collegato a rendimenti potenzialmente elevati. Se gestito in modo efficace, un asilo nido può fornire flussi in entrata pluriennali per singolo bambino, grazie alle rate mensili e ad altre spese accessorio da parte delle famiglie, come la mensa scolastica.

Aprire un asilo nido, inoltre, può rappresentare una buona soluzione per diversificare il proprio portafoglio: poiché è un'attività totalmente diversa rispetto ad altre forme di investimento, come le azioni e le obbligazioni.

Tuttavia, l'investimento in un asilo nido comporta, come detto, anche alcune sfide, come ad esempio la necessità di conformarsi a normative rigide in materia di salute e sicurezza, il dover assicurare la qualità dei servizi forniti e gestire le relazioni con le famiglie dei bambini che frequentano l'asilo nido, senza contare il possesso inevitabile di competenze specifiche e l’assunzione di uno staff qualificato e adeguatamente formato.

Non è un caso, infatti, che molti imprenditori decidono di optare per la formula del franchising, così da affidarsi a società che hanno un background consolidato e sfruttare anche e soprattutto un brand rinomato in un settore molto delicato e in cui la reputazione rappresenta il primo elemento di valutazione da parte delle famiglie.

La possibilità di vendere un asilo nido

Proprio per le difficoltà sopracitate, può accadere che, malgrado le grandi opportunità di investimento collegate all’apertura di una asilo nido privato, l’attività non riesca a decollare del tutto o che comunque non porti a una soddisfazione economica adeguata per l’imprenditore.

In questi casi, l’investitore può decidere di chiudere il proprio business, accettando una perdita rilevante, o rivolgersi a quelle aziende del settore che offrono l’opportunità di acquisire asili nido privati già avviati, da aggiungere alla propria rete di strutture dedicate all’educazione infantile.

Con la vendita asilo nido, l’imprenditore potrà rientrare in parte dell’investimento iniziale, attraverso una cessione totale o parziale dell’attività, avendo anche la possibilità di rimanere a gestirla, assistito dai profili professionali della società acquirente che, anche per proprio tornaconto economico, si impegnerà ad analizzare i problemi, a risolvere le criticità e dare nuovo slancio all’asilo nido, con una conseguente soddisfazione anche dell’investitore iniziale.