Apre un nuovo Ascot a Nughedu Santa Vittoria

Da venerdì sarà attivo l’Ascot di Nughedu Santa Vittoria, in via del Parco, dalle ore 9 alle ore 14. Il prossimo turno sarà venerdì 6 settembre con gli stessi orari, dalle 9 alle 14. In particolare, il servizio è rivolto ai pazienti rimasti senza medico di base di Nughedu Santa Vittoria, Ardauli, Bidonì, Boroneddu, Soddì, Sorradile e Tadasuni. “Il progetto pilota degli Ascot della Asl 5, avviato un anno e mezzo va, cresce e si rafforza – ha commentato il direttore socio-sanitario della Asl di Oristano, il dottor Alessandro Baccoli -. La direzione generale dell’azienda sanitaria oristanese e la Struttura Semplice Integrazione Ospedale-Territorio monitorano costantemente la situazione relativa alla presenza dei medici di base anche nelle zone più periferiche della provincia di Oristano, e, non appena se ne ravveda la necessità e i numeri lo giustifichino, vengono aperti nuovi ambulatori straordinari di comunità territoriale per rispondere alle esigenze dei cittadini rimasti senza medico di famiglia”. Il dottor Baccoli ha aggiunto: “Sempre nell’ottica di rispondere ai bisogni dei pazienti abbiamo anche potenziato i turni

