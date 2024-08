Addio a monsignor Salvatore Brai, lutto nell'arcidiocesi di Oristano

È morto nelle prime ore di oggi, nell’ospedale San Martino di Oristano, monsignor Salvatore Ignazio Brai. Era originario di Zeddiani, a settembre avrebbe compiuto 85 anni, era sacerdote dal 1964, anno in cui fu ordinato a Oristano, in Cattedrale, da mons. Sebastiano Fraghì. Il suo primo servizio ministeriale lo svolse in Seminario dove per cinque anni fu assistente e, dal 1969 al 1971, economo. Poi l’inizio del ministero nelle parrocchie: dal 1971 al 1974 vice parroco a Desulo, dodici anni parroco a Teti, sino al 1986 anno in cui fu trasferito a Solarussa dove guidò la comunità parrocchiale sino al 1995. Anche don Brai fece l’esperienza della guida delle due parrocchie: dal 1995 al 2015 fu chiamato a guidare le comunità di Tramatza e Bauladu. Per tanti anni seguiva anche la comunità Evaristiana presente nella nostra Arcidiocesi. Nel 2015 chiese di lasciare il servizio di parroco ma non cessò di svolgere quello sacerdotale: in questi ultimi anni ha collaborato nella sua comunità di origine a Zeddiani e nelle parrocchie

