Diversi pazienti hanno deciso di rivolgersi all’associazione Adiconsum

Hanno pagato regolarmente gli acconti per interventi odontoiatrici, ma poi le porte dello studio dentistico si sono chiuse e il centralino squilla a vuoto. Così da giorni. Troppi, tanto da fare preoccupare diversi pazienti che – per la cura dei denti – si erano rivolti alla “Sardegna Dentale Oristano”, con ambulatorio in via Cagliari 6.

Alcuni di loro hanno deciso di investire del problema l’Adiconsum di Oristano, associazione di tutela dei consumatori.

“Per adesso abbiamo sette posizioni aperte”, ha confermato il presidente regionale dell’associazione Giorgio Vargiu. “I clienti si sono presentati nei nostri uffici segnalando questi problemi. La maggior parte di loro ha versato acconti e non ha usufruito di alcun trattamento odontoiatrico. Altri lamentano di aver iniziato gli interventi di cura, che però non sono stati ultimati. Ci troviamo davanti a cifre che vanno dai quattro ai cinquemila euro, ma ci sono anche importi ben maggiori. Chi ha firmato una finanziaria ha qualche probabilità di bloccare i pagamenti, gli altri no”.

“La pratica è nelle mani dei nostri legali”, ha concluso Giorgio Vargiu, “probabilmente presenteremo noi un dettagliato esposto alle forze dell’ordine”.

La vicenda era emersa nei giorni scorsi con un “tam-tam” sui social e testimonianze da diverse parti della Sardegna.

Al vaglio anche segnalazioni dalla penisola.

Qualcuno ha cercato di raggiungere la sede legale della società, a Macomer, per chiedere conto di quanto stia accadendo. Tutto inutile: porta chiusa e nessuna indicazione utile.

Mercoledì, 28 febbraio 2024