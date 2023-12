Ancora guardia medica a singhiozzo a Oristano: tanti giorni scoperti durante le feste

Oristano

L’ultimo turno è quello del 22 dicembre, per il momento

Sotto le feste non si potrà contare sulla guardia medica di Oristano. Anche nelle prossime settimane il servizio sarà garantito a singhiozzo, a causa della carenza di personale medico. E dopo il 22 dicembre – annuncia la Asl 5 con il cartello affisso sulla porta dell’ambulatorio di via Carducci – neanche un turno coperto, per ora.

La guardia medica di Oristano aprirà domani, domenica 10 dicembre, dalle 20 e sino alle 8 del giorno successivo. E poi ancora martedì 12 dicembre, venerdì 15, domenica 17, mercoledì 20 e venerdì 22, sempre dalle 20 alle 8 del giorno seguente.

Sabato, 9 dicembre 2023