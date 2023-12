A Bosa una domenica di assaggi e brindisi con il mercato di Campagna Amica

Il mercato di Campagna Amica diventa itinerante, in vista delle feste. Domani, domenica 10 dicembre, sarà l’occasione per due tappe, a Bosa e Cardedu, inserite nel ricco cartellone di eventi organizzati dai comuni per le festività natalizie. Un connubio, quello tra Coldiretti Campagna Amica e le amministrazioni locali, che porterà da mattina a sera nei territori isolani una serie di eventi.

“Sarà un lungo periodo di festa per la nostra comunità e per rilanciare il vero sentimento del Natale”, sottolinea Guglielmo Macchiavello, assessore al Turismo e all’Agricoltura del Comune di Bosa. “Sono tanti gli appuntamenti in programma, come quello del 10 in collaborazione con Coldiretti. Sappiamo di non poter competere con i grandi eventi organizzati dalle importanti realtà sarde ed è per questo che abbiamo concentrato l’attenzione sul far vivere il vero sentimento del Natale, tra accoglienza e intrattenimento, per i nostri cittadini e quelli dei comuni vicini. Tra gli altri eventi c’è il torneo internazionale di scacchi e, il 1° gennaio, il brindisi offerto per festeggiare il nuovo anno, intercettando le persone che da Alghero tornano a Cagliari dopo il capodanno”.

Al mercato di Bosa saranno presenti le aziende dei territori di Nuoro, Oristano e Sassari, con Antonello Meloni (zafferano); Stefania Poli (ortive-legumi- frutta); Salvatore Ciriaco Enna (agrumi-carciofi); Andrea Mette (formaggi ovini); Benedetto Desogus (agrumi-ortive); Maria Carmen Atzori (miele e derivati); Andrea Deidda (olio lentischio); Carl Fitzpatrik (birra artigianale); Giorgia Materazzo (funghi freschi-sottolio); Ottavia Pusceddu (vino-enogastronomia); Giandomenico Pinna (miele e derivati) e Pietro Domenico Murgia (formaggi vaccini).

Oltre alla giornata di Bosa, il mercato di Coldiretti Campagna Amica Nuoro-Ogliastra torna a Cardedu. Sempre domenica 10 dicembre saranno in vetrina i prodotti a chilometro zero di Campagna Amica, in piazza Gramsci. Per Cardedu si tratta di un bis dopo l’appuntamento di poche settimane fa, che aveva portato grande partecipazione oltre al buon cibo, musica, intrattenimento e street food. Domani c’è “Natale a Cardedu”, che prevede anche eventi per i più piccoli e l’allestimento dei mercatini di Natale con la possibilità di assaporare ancora una volta la grande qualità delle eccellenze del territorio fatte di prodotti freschi e sani.

