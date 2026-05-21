Sottoscritto oggi a Cagliari, in occasione della fase preliminare della 38/a America's Cup, il protocollo d'intesa tra il ministro per lo Sport Andrea Abodi, il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma, il presidente della Regione Campania Roberto Fico e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi per "promuovere Napoli e la Campania con una strategia condivisa di valorizzazione di tutti i contenuti che qualificano questa terra che si 'perde' nel mare", è stato detto durante la conferenza stampa.
L'accordo definisce una cornice istituzionale di
collaborazione finalizzata a massimizzare le ricadute positive
dell'America's Cup sull'intero territorio campano, culturale,
paesaggistico e marittimo; le eccellenze produttive del territorio,
la filiera del mare e della nautica, il Made in Italy e il Made in
Campania, oltre alla cultura dello sport, dell'innovazione, della
sostenibilità e della partecipazione giovanile. "La firma di questo
Protocollo - ha detto il presidente di Sport e Salute Mezzaroma -
segna un passaggio concreto verso un'edizione di America's Cup che
non sia solo un grande evento per Napoli ma un'opportunità di
sviluppo per l'intera Campania. L'attenzione internazionale che una
competizione di questa portata genera è una risorsa preziosa. La
sfida è quella di orientarla su tutto il territorio regionale,
sulle sue eccellenze produttive, sulla sua vocazione marittima e
turistica, sulla sua identità culturale, garantendo un'eredità che
vada oltre i giorni di regata e produca benefici duraturi per le
comunità locali".
"Con questa intesa - ha sottolineato il ministro
Abodi - Napoli e la Campania rafforzano il proprio posizionamento
internazionale e si candidano a lasciare un segno duraturo nel
panorama dei grandi avvenimenti sportivi. L'America's Cup
rappresenta un'occasione straordinaria non solo per il mondo dello
sport, ma per l'intero 'sistema Italia'." "Oggi si aggiunge un
ulteriore importante tassello al percorso di avvicinamento
all'America's...