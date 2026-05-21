America's Cup: intesa Campania, Comune Napoli, Ministero Sport e Sport e Salute - Notizie

Sottoscritto oggi a Cagliari, in occasione della fase preliminare della 38/a America's Cup, il protocollo d'intesa tra il ministro per lo Sport Andrea Abodi, il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma, il presidente della Regione Campania Roberto Fico e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi per "promuovere Napoli e la Campania con una strategia condivisa di valorizzazione di tutti i contenuti che qualificano questa terra che si 'perde' nel mare", è stato detto durante la conferenza stampa.L'accordo definisce una cornice istituzionale di collaborazione finalizzata a massimizzare le ricadute positive dell'America's Cup sull'intero territorio campano, culturale, paesaggistico e marittimo; le eccellenze produttive del territorio, la filiera del mare e della nautica, il Made in Italy e il Made in Campania, oltre alla cultura dello sport, dell'innovazione, della sostenibilità e della partecipazione giovanile. "La firma di questo Protocollo - ha detto il presidente di Sport e Salute Mezzaroma - segna un passaggio concreto verso un'edizione di America's Cup che non sia solo un grande evento per Napoli ma un'opportunità di sviluppo per l'intera Campania. L'attenzione internazionale che una competizione di questa portata genera è una risorsa preziosa. La sfida è quella di orientarla su tutto il territorio regionale, sulle sue eccellenze produttive, sulla sua vocazione marittima e turistica, sulla sua identità culturale, garantendo un'eredità che vada oltre i giorni di regata e produca benefici duraturi per le comunità locali"."Con questa intesa - ha sottolineato il ministro Abodi - Napoli e la Campania rafforzano il proprio posizionamento internazionale e si candidano a lasciare un segno duraturo nel panorama dei grandi avvenimenti sportivi. L'America's Cup rappresenta un'occasione straordinaria non solo per il mondo dello sport, ma per l'intero 'sistema Italia'." "Oggi si aggiunge un ulteriore importante tassello al percorso di avvicinamento all'America's...

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