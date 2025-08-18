Altro morto per il taser, è un 47enne di Genova: secondo caso in 24 ore

(Adnkronos) - Un uomo è morto a Sant'Olcese, in provincia di Genova, dopo essere stato colpito con un taser. Secondo quanto ricostruito a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine erano stati i vicini di casa dell'uomo perché avevano sentito forti rumori provenire dall'appartamento. All'arrivo dei soccorritori e dei carabinieri l'uomo era in forte stato di agitazione e un militare lo ha colpito col taser. L'uomo ha accusato un malore e nonostante i tentativi di rianimarlo è morto sul posto. Sul caso la procura di Genova ha avviato un'indagine.

Solo poche ore prima in Sardegna un altro uomo, di 57 anni, è morto durante il trasporto in ambulanza verso l'ospedale di Olbia, dopo aver accusato un malore. Poco prima i carabinieri, intervenuti in seguito a diverse richieste di cittadini, avevano usato sempre il taser per bloccarlo, dopo che l'uomo aveva dato in escandescenze contro i passanti e i militari aggredendoli.

