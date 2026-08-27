(Adnkronos) - L'italiano Marco Ratto, a quanto si apprende, risulta disperso dopo le devastanti inondazioni che hanno colpito il Nepal. L'uomo è il titolare della Silver's, storica azienda che commercializza orologi e gioielli a Rapallo.

Secondo quanto si legge sui media locali, avrebbe raggiunto l'Himalaya di recente per inseguire un suo sogno rimandato un anno fa a causa di un infortunio.

Ratto sarebbe uno dei due italiani dispersi nella vasta frana. L'Unità di Crisi - riferisce una nota della Farnesina - sta effettuando verifiche con le autorità locali, tramite il Consolato Generale d'Italia a Calcutta e il Consolato Onorario a Kathmandu, e con i tour operator per eventuale conferma. Finora, sono stati contattati circa 130 connazionali segnalati nell'area. Su indicazione del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è stato disposto l'invio di personale a Kathmandu dall'Ambasciata a New Delhi, per rafforzare la presenza sul posto e l'assistenza ai connazionali.