Allerta rossa in Sardegna, scuole chiuse a Olbia, Nuoro e altri centri - Notizie

A seguito dell'allerta meteo rossa per piogge e temporali nella Sardegna orientale per domani giovedì 5 i sindaci di Olbia e Nuoro, Settimo Nizzi e Emiliano Fenu, hanno firmato le ordinanze di chiusura delle scuole.

A Olbia il primo cittadini ha disposto anche la chiusura degli uffici pubblici che prevedono il ricevimento del pubblico, garantendo comunque i servizi minimi essenziali, la chiusura dei cimiteri comunali e del Parco urbano "Fausto Noce" e delle strutture annesse, comprese le sedi del Circolo Tennis, del Circolo Bocciofilo e del Palazzetto Deiana. "L'allerta di codice rosso impone la massima prudenza e l'adozione di tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza delle persone - afferma il primo cittadino - Per questo abbiamo disposto la chiusura delle scuole, degli uffici aperti al pubblico, dei cimiteri e delle principali aree verdi e sportive comunali. Rivolgiamo un appello a tutti i cittadini affinché evitino spostamenti non necessari e seguano scrupolosamente le indicazioni della Protezione Civile e delle autorità competenti. La prevenzione e la collaborazione di tutti sono fondamentali per affrontare in sicurezza questa fase di maltempo".

A Nuoro chiuse le scuole cittadine di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, comprese le sedi universitarie, la biblioteca comunale, i musei, gli asili nido, le ludoteche, i parchi, le palestre, gli impianti sportivi all'aperto e il cimitero. Inoltre il sindaco "invita i cittadini alla massima prudenza al fine di evitare danni a persone e cose, limitando allo stretto indispensabile gli spostamenti".

Si va verso la chiusura delle scuole e dei parchi anche a Lanusei, in Ogliastra, e Castiadas, nel sud est della Sardegna, ma l'elenco dei comuni che fermeranno le lezioni è destinato ad aumentare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA...

Leggi tutto su Ansa Sardegna