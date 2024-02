Cagliari

Diramato un avviso

Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta gialla valido per tutta la giornata di domani sabato 10 febbraio.

Sono previsti codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico sulle aree di allerta Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu (che comprende anche Oristano), Tirso e Logudoro.

In presenza di fenomeni temporaleschi è consigliabile restare nelle proprie abitazioni, chi si trovasse in un locale seminterrato o al piano terra, deve salire ai piani superiori, limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull’evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile; altresì, è fatto divieto di attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare sottopassi.

Di seguito la mappa delle aree di allerta che interessano la provincia di Oristano.

Zona allerta Bacino del Tirso

Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara, Allai, Ardauli. Assolo, Asuni, Bidonì, Boroneddu, Busachi, Fordongianus, Ghilarza, Laconi, Mogorella, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nureci, Ollastra, Paulilatino, Ruinas, Samugheo, Sedilo, Senis, Siamanna, Siapiccia, Soddì, Sorradile, Tadasuni, Ula Tirso, Usellus, Villa Sant’Antonio, Villanova Truschedu, Villaurbana, Zerfaliu.

Zona allerta Logudoro

Bosa, Flussio, Magomadas, Modolo, Montresta, Sagama, Suni, Tinnura.

Zona allerta Bacino Montevecchio – Pischilappiu

Ales, Arborea, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Bonarcado, Cabras, Cuglieri, Curcuris, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Milis, Mogoro, Morgongiori, Narbolia, Nurachi, Oristano, Palmas Arborea, Pau, Pompu, Riola Sardo, Santa Giusta, San Nicolò d’Arcidano, San Vero Milis, Santu Lussurgiu, Scano Montiferro, Seneghe, Sennariolo, Siamaggiore, Simala, Simaxis, Sini, Siris, Solarussa, Terralba, Tramatza, Tresnuraghes, Uras, Villaverde e Zeddiani.

Vnerdì, 9 febbraio 2024