(Adnkronos) - Ondata di afa sull'Italia e sale il rischio blackout elettrico. In alcuni quartieri di Milano e Roma è già accaduto. E il fenomeno, con le temperature che non scenderanno a breve, potrebbe ripetersi. Uno scenario che può complicare la situazione di Asl e ospedali che devono essere operativi h24, ma che la Fiaso, Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere, sta monitorando. "Nei presidi ospedalieri di tutto il territorio italiano sono in funzione gruppi elettrogeni e sistemi che assicurano la continuità della fornitura elettrica, in particolare nelle aree dove un'interruzione non è tollerabile: sale operatorie, terapie intensive cardiologiche e pronto soccorso". Così all'Adnkronos Salute Giuseppe Quintavalle, presidente della Fiaso.

"Le aziende sanitarie stanno seguendo con attenzione l'evolversi della situazione, anche in relazione al carico sulla rete elettrica in questi giorni di caldo intenso. Il messaggio che vogliamo dare ai cittadini - afferma Quintavalle - è di tranquillità: l'assistenza innanzitutto nei momenti più delicati - un intervento chirurgico, un'emergenza cardiologica, un accesso in pronto soccorso - non viene messa a rischio dal caldo né da eventuali blackout della rete elettrica".