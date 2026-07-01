All'Arena Fenicia di Sant'Antioco riflettori sulla danza d'autore - Notizie

All'Arena Fenicia di Sant'Antioco si accendono i riflettori sulla danza d'autore contemporanea. Il 18 luglio alle 21.30 Sergio Bernal, bailaor di flamenco e bailarín classico sarà in scena con il trittico "Rango, Bolero, Suite Flamenca", prodotto dalla sua compagnia.L' 8 agosto, stesso orario, spazio a "The National Dance Company of Ireland" con "Rhythm of the Dance". Sono due tra gli appuntamenti di punta dell'ottavo FestArtes-Sulky Jazz. Un palcoscenico diffuso tra Arena Fenicia, spiaggia di Cala Sapone e piazza Umberto accoglie dal 10 luglio al 28 agosto un cartellone di danza, musica e teatro con artisti da diversi paesi del mondo. Un festival, promosso dal Comune nell'ambito del Festival multidisciplinare Sardegna, con il programma curato da Enti locali per le Attività culturali e di spettacolo "capace di far dialogare la musica con le diverse espressioni artistiche", commenta il sindaco Ignazio Locci nel sottolineare l'azione di valorizzazione, attraverso l'arte, del territorio con le sue bellezze paesaggistiche, storiche, archeologiche e culturali.Sergio Bernal, tra le étoile più applaudite della danza spagnola contemporanea, sale sul palco accompagnato dalla musica dal vivo tra chitarra, percussioni e canti. In scaletta due coreografie di Rafael Aguilar, "Rango", ispirato a "La Casa di Bernarda Alba", opera teatrale di García Lorca, e al "Boléro", emozionante versione del celebre balletto di Maurice Ravel.La danza andalusa esplode poi con tutto il suo vigore in "Suite Flamenca", intimo dialogo tra lo scattante e magnetico Bernal e i suoi musicisti. Diversa atmosfera sabato 8 agosto con The National Dance Company of Ireland e il suo "Rhythm of the Dance", diretto da Shane Moran con coreografie di Dane McKiernan. Dall' esordio nel 1998 lo spettacolo ha registrato negli anni un successo di critica a livello internazionale, grazie anche alla sua continua...

Leggi tutto su Ansa Sardegna