(Adnkronos) - "Il kéfir è un alimento straordinario e unico: è un latte fermentato molto diverso da tutti i prodotti simili grazie alla sua composizione. Contiene infatti tantissime specie di batteri e lieviti che, quando arrivano nell'intestino, producono un beneficio a livello del microbiota intestinale'". Lo ha detto Massimo Barberi, giornalista scientifico e direttore di Microbioma.it, nel corso dell’evento promosso da Danone oggi a Milano per lanciare la campagna “Kéfir: Vuoi sapere la Verità?'.

L’iniziativa mira a fare chiarezza su cosa sia il vero kéfir e come riconoscerlo. L'80% dei prodotti presenti nei supermercati e denominati kéfir, secondo quanto illustrato nel corso dell'incontro, è privo di lieviti, uno degli elementi che, insieme ai batteri lattici, caratterizzano questo alimento fermentato secondo la definizione del Codex Alimentarius.

"Il kéfir - ha aggiunto - può favorire una maggiore diversità del microbiota intestinale, con benefici che non riguardano solo l'intestino, ma possono estendersi all'intero organismo. Quasi tutti gli studi pubblicati in letteratura su questo alimento sono fatti utilizzando il kéfir che contiene anche lieviti. La sua produzione a livello industriale è abbastanza complicata e costosa. Per questo molti prodotti presenti sul mercato non possiedono il lievito internamente. Eppure sappiamo che sono proprio i lieviti a svolgere un ruolo estremamente importante".