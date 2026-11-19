(Adnkronos) - Nell’ambito del Festival della Cultura Americana,
quest’anno dedicato ai 250 anni dalla Dichiarazione d’Indipendenza
americana, al Centro Studi Americani di Roma, si terrà domani
l’incontro “250 anni di leadership e innovazione: università e
società negli Stati Uniti”. I 250 anni dalla Dichiarazione
d’Indipendenza offrono l’occasione per esplorare il ruolo delle
università americane nella formazione della leadership e
dell’innovazione del Paese. Dalle origini religiose dei college
coloniali del 1600, attraverso industrializzazione,
modernizzazione, sfide belliche e lotte per i diritti sociali,
istituzioni come Harvard e il MIT hanno avuto un impatto profondo
sulla società americana. L’evento analizzerà la loro influenza
culturale, politica ed economica e proporrà un confronto con le
realtà accademiche italiane, per riflettere su eccellenza,
innovazione e ruolo delle università nella società contemporanea.
L’evento è aperto al pubblico ma è necessario l’accredito alla
mail: