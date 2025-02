Alghero: giovane senza patente investe un rider e fugge, arrestato dai carabinieri

Nella notte di ieri ad Alghero, un grave incidente ha visto protagonista un giovane alla guida di una BMW 120d, sprovvisto di patente e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Il conducente ha travolto un rider su uno scooter all'incrocio tra via Da Vinci e via Deledda, fuggendo senza prestare soccorso.

L'impatto è stato violento: il rider è stato scaraventato contro la facciata di un palazzo, schiantandosi su una finestra al piano terra. Attualmente è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Alghero, in condizioni gravi ma fortunatamente non in pericolo di vita.

Dopo lo scontro, l'auto ha proseguito la corsa per alcuni metri, danneggiando diverse vetture parcheggiate. Il conducente e i tre passeggeri hanno abbandonato la BMW, risultata priva di assicurazione, e si sono dati alla fuga a piedi. Tuttavia, i carabinieri, con la collaborazione della Guardia di Finanza, sono riusciti a rintracciarli poco dopo.

L'autista ha ammesso le proprie responsabilità ed è stato arrestato con l'accusa di omissione di soccorso e lesioni personali stradali gravi e gravissime. Su disposizione della Procura, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.

L'episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale e sulla necessità di maggiori controlli per prevenire simili tragedie.