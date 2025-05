(Adnkronos) - Nuovo outfit e nuovo look, con tanto di taglio di capelli, per Carlos Alcaraz al Roland Garros 2025. Il tennista spagnolo oggi, giovedì 29 maggio, ha superato il secondo turno nel torneo parigino, secondo Slam della stagione dopo l'Australian Open, vinto da Jannik Sinner, battendo l'ungherese Fabian Marozsan in tre set, dopo aver superato all'esordio l'azzurro Giulio Zeppieri.

Alcaraz, campione in carica, si è presentato sulla terra rossa francese con un completo che non è passato inosservato e in totale controtendenza rispetto a quello viola sfoggiato negli ultimi Internazionali d'Italia, poi vinti trionfando in finale proprio contro Sinner, ma non solo. Perché a far discutere, in queste ore, è anche il taglio di capelli di Carlitos.

Rispetto all'esordio contro Zeppieri, oggi Alcaraz ha sfoggiato anche un nuovo taglio di capelli. Si tratta di un 'doppio taglio' piuttosto marcato, con rasatura a pelle ai lati, ma con linee piuttosto irregolari, che non 'aiutano', per usare un eufemismo, la sua immagine in mondovisione. In tanti infatti, su X, come sempre accade in questi casi, lo hanno fatto notare: "È stato emesso un mandato di cattura per l’individuo che ha tagliato i capelli ad Alcaraz", ha scritto un utente, "Carlos ha un taglio di capelli orribile", gli ha fatto eco un altro. E poi c'è anche chi non risparmia la maglia scelta per il torneo: "Tra taglio di capelli e maglia a righe look da detenuto per Alcaraz".

Lo spagnolo si è infatti presentato a Parigi con una maglietta bianca a strisce nere con contorni blu acceso e pantaloncini neri. Il completo, ovviamente griffato Nike, sta facendo discutere tifosi e appassionati sul web, che si dividono tra chi critica la scelta e chi la esalta, ma nasconde dietro di sé un motivo di base che vuole omaggiare la cultura sportiva francese. Alcaraz ha scelto questo abbinamento infatti in onore del rugby, sport che in Francia ha una rilevanza nazionale, con la selezione transalpina tra le più forti al mondo.