Albo unico regionale per la rete dell'emergenza-urgenza e delle cure territoriali - Notizie

Nasce in Sardegna l'Albo unico regionale dei professionisti in libera professione per l'emergenza-urgenza e le cure territoriali. L'iniziativa, affidata all'Azienda regionale della Salute per la parte procedurale e di reclutamento, rappresenta - viene sottolineato - "una scelta strategica che punta a superare le disuguaglianze tra le diverse aree dell'Isola, mettendo a disposizione delle Aziende sanitarie un sistema condiviso, trasparente e flessibile per affrontare le carenze di personale e rispondere in modo tempestivo ai bisogni assistenziali".L'Albo unico regionale "consentirà di centralizzare e uniformare le procedure di selezione e reclutamento dei professionisti, garantendo criteri omogenei in tutte le strutture sanitarie e una programmazione più efficace delle risorse disponibili.Attraverso questo strumento potranno essere coinvolti, in modo coordinato, medici specialisti, specializzandi, medici laureati e abilitati, nonché professionisti in quiescenza, contribuendo al potenziamento della rete dell'emergenza-urgenza e delle cure territoriali"."Uno degli aspetti più qualificanti del nuovo sistema è la capacità di valorizzare professionalità ed esperienze differenti all'interno di una regia regionale unica. Da una parte, specialisti e dirigenti medici con consolidata esperienza garantiranno elevati standard clinici e assistenziali; dall'altra, i professionisti più giovani e i medici in formazione potranno essere progressivamente inseriti nel sistema, favorendo il ricambio generazionale e la crescita delle competenze. L'obiettivo prioritario è garantire ai cittadini una risposta più efficace e uniforme, riducendo le criticità legate alla carenza di personale e assicurando una copertura più capillare dei servizi, anche nelle aree più disagiate e nei territori caratterizzati da maggiori complessità geografiche e logistiche", viene rimarcato.L'Albo unico "introduce procedure chiare e uniformi per l'accesso, la selezione e il conferimento degli incarichi, con modalità digitalizzate che garantiscono trasparenza amministrativa, qualità professionale e sicurezza delle cure.La gestione centralizzata permetterà una programmazione più efficace e un...

Leggi tutto su Ansa Sardegna