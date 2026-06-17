Nasce in Sardegna l'Albo unico regionale dei professionisti in libera professione per l'emergenza-urgenza e le cure territoriali. L'iniziativa, affidata all'Azienda regionale della Salute per la parte procedurale e di reclutamento, rappresenta - viene sottolineato - "una scelta strategica che punta a superare le disuguaglianze tra le diverse aree dell'Isola, mettendo a disposizione delle Aziende sanitarie un sistema condiviso, trasparente e flessibile per affrontare le carenze di personale e rispondere in modo tempestivo ai bisogni assistenziali".
L'Albo unico regionale "consentirà di
centralizzare e uniformare le procedure di selezione e reclutamento
dei professionisti, garantendo criteri omogenei in tutte le
strutture sanitarie e una programmazione più efficace delle risorse
disponibili.
Attraverso questo strumento potranno essere
coinvolti, in modo coordinato, medici specialisti, specializzandi,
medici laureati e abilitati, nonché professionisti in quiescenza,
contribuendo al potenziamento della rete dell'emergenza-urgenza e
delle cure territoriali".
"Uno degli aspetti più qualificanti del nuovo
sistema è la capacità di valorizzare professionalità ed esperienze
differenti all'interno di una regia regionale unica. Da una parte,
specialisti e dirigenti medici con consolidata esperienza
garantiranno elevati standard clinici e assistenziali; dall'altra,
i professionisti più giovani e i medici in formazione potranno
essere progressivamente inseriti nel sistema, favorendo il ricambio
generazionale e la crescita delle competenze. L'obiettivo
prioritario è garantire ai cittadini una risposta più efficace e
uniforme, riducendo le criticità legate alla carenza di personale e
assicurando una copertura più capillare dei servizi, anche nelle
aree più disagiate e nei territori caratterizzati da maggiori
complessità geografiche e logistiche", viene rimarcato.
L'Albo unico "introduce procedure chiare e
uniformi per l'accesso, la selezione e il conferimento degli
incarichi, con modalità digitalizzate che garantiscono trasparenza
amministrativa, qualità professionale e sicurezza delle cure.
La gestione centralizzata permetterà una
programmazione più efficace e un...