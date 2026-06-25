Il Teatro Garau di Oristano sarà gestito dal Teatro di Sardegna, unico Teatro delle Città (Tric) riconosciuto dal Mic in Sardegna. La Giunta Sanna ha approvato la proposta di partenariato pubblico-privato per la gestione e valorizzazione nei prossimi 5 anni. Si punta a una infrastruttura culturale che opera durante tutto l'anno, luogo di produzione artistica, formazione, partecipazione e sviluppo territoriale.
"Garantiamo così una prospettiva gestionale
stabile e una programmazione culturale di qualità - sottolinea il
primo cittadino - Dopo i lavori di completamento e gli interventi
di riqualificazione, il teatro è stato affidato alla gestione
provvisoria della Pro loco che ringraziamo per il lavoro
svolto.
Oggi, per la gestione della struttura, moderna e
funzionale, può contare su un progetto di valorizzazione di lungo
periodo.
Vogliamo che il teatro sia sempre più un punto
di riferimento per la vita culturale di Oristano, aperto alla
comunità, capace di attrarre pubblico e produzioni di livello e di
valorizzare le nostre tradizioni e la figura di Antonio Garau".
Il percorso di rilancio prende avvio oggi con
"Garau in ascolto: costruiamo insieme il nostro teatro", una
giornata nel segno della coprogettazione culturale con la comunità.
I contributi raccolti confluiranno nel Manifesto del nuovo Teatro
Garau. La programmazione spazia tra teatro, danza, musica,
spettacoli per famiglie, attività per le scuole, laboratori,
residenze artistiche e iniziative rivolte ai giovani ma anche
iniziative e rievocazioni dedicate a Antonio Garau e a Eleonora
d'Arborea.
Sarà garantita la continuità della stagione di
prosa del Cedac, affiancata da produzioni nazionali e
internazionali, nuovi linguaggi contemporanei e progetti dedicati
alle nuove generazioni. Il foyer sarà ripensato come spazio di
incontro e valorizzazione delle eccellenze artigianali e produttive
del territorio.
Per Massimo Mancini, che ha presentato...