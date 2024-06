Terralba

Secondo posto per gli atleti agonisti e tante medaglie per i pre-agonisti

Il Gruppo sportivo Judo Terralba ha portato a casa la coppa d’argento al termine della trasferta a La Maddalena nel fine settimana. Con ben 22 atleti, la società ha preso parte sabato sera al Trofeo La Maddalena, dedicato agli agonisti, e la domenica mattina al Torneo Garibaldino, dedicato ai pre-agonisti. La classifica finale vede il Judo Terralba al secondo posto, con gli stessi punti (90) della società prima classificata.

La squadra degli agonisti era composta da Sofia Abdellatif (-44kg) che ha conquistato il 1° posto, Mattia Manca (-55kg) arrivato 3°, Cristian Loi (+81kg) arrivato 1°, Emma Abdellatif (-63kg) anche lei arrivata 1°, Gianluca Spanu (-66kg) che ha portato a casa un 2° posto, Alessio Loi (+90kg) che ha conquistato un bel 1° posto, così come Marica Spanu (+70kg). Per Eleonora Loi (-52kg) un 2° posto, stesso risultato per Francesca Marcias (+78kg), mentre Luca Spanu (-55kg) ha conquistato il 1° posto.

La domenica mattina hanno gareggiato Daniel Garau, Gaia Atzori, Bryan Uccheddu, Serena Licher e Liam Moreggio, arrivati tutti al terzo posto. E Samuele Licheri, Jacopo Lasi, Giuseppe Ariu, Asia Casu, Andrea Meloni, Simone Diana