Al Festival Pula Letteraria il libro di Roberto Pili sulla longevità - Notizie

"Sapori di lunga vita-Ricette, racconti e segreti dalla Sardegna della longevità": è il nuovo libro di Roberto Pili, presidente della Comunità Mondiale della Longevità. Sarà presentato il 28 agosto alle 21 al Festival Pula Letteraria nello scenario del sito archeologico di Nora.Pili studia studia da oltre trent'anni i processi dell'invecchiamento, la longevità attiva e le condizioni che permettono di vivere più a lungo conservando salute, autonomia e partecipazione sociale. "È un viaggio attraverso il rapporto profondo che unisce alimentazione, cultura, territorio e qualità della vita - racconta a proposito del libro Roberto Pili - le preparazioni tradizionali diventano il punto di partenza per raccontare una Sardegna nella quale il cibo ha rappresentato, per generazioni, molto più di una necessità: un linguaggio familiare, un rito collettivo, uno strumento di socialità e una forma concreta di trasmissione del sapere".Il volume si concentra in particolare sui territori della Sardegna meridionale e sulle comunità che si affacciano intorno alla laguna di Santa Gilla, con una particolare attenzione ad Assemini, alle sue storie e alla sua tradizione gastronomica.Pili ricostruisce il sistema umano e sociale che esisteva intorno al cibo: il lavoro quotidiano, il movimento, la convivialità, il rapporto con l'ambiente, la moderazione e il ruolo fondamentale delle relazioni. "La longevità, nella prospettiva proposta dal volume - si legge in una nota - non dipende da un alimento miracoloso né da una formula da applicare meccanicamente. Nasce dall'incontro fra diversi fattori: alimentazione equilibrata, attività fisica naturale, legami familiari, partecipazione alla vita della comunità, capacità di adattamento e percezione di avere ancora un ruolo all'interno della società. Il libro mette così in discussione una delle convinzioni più diffuse del nostro tempo: l'idea che sia possibile acquistare il benessere attraverso un singolo prodotto, un...

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