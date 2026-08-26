"Sapori di lunga vita-Ricette, racconti e segreti dalla Sardegna della longevità": è il nuovo libro di Roberto Pili, presidente della Comunità Mondiale della Longevità. Sarà presentato il 28 agosto alle 21 al Festival Pula Letteraria nello scenario del sito archeologico di Nora.
Pili studia studia da oltre trent'anni i
processi dell'invecchiamento, la longevità attiva e le condizioni
che permettono di vivere più a lungo conservando salute, autonomia
e partecipazione sociale. "È un viaggio attraverso il rapporto
profondo che unisce alimentazione, cultura, territorio e qualità
della vita - racconta a proposito del libro Roberto Pili - le
preparazioni tradizionali diventano il punto di partenza per
raccontare una Sardegna nella quale il cibo ha rappresentato, per
generazioni, molto più di una necessità: un linguaggio familiare,
un rito collettivo, uno strumento di socialità e una forma concreta
di trasmissione del sapere".
Il volume si concentra in particolare sui
territori della Sardegna meridionale e sulle comunità che si
affacciano intorno alla laguna di Santa Gilla, con una particolare
attenzione ad Assemini, alle sue storie e alla sua tradizione
gastronomica.
Pili ricostruisce il sistema umano e sociale che
esisteva intorno al cibo: il lavoro quotidiano, il movimento, la
convivialità, il rapporto con l'ambiente, la moderazione e il ruolo
fondamentale delle relazioni. "La longevità, nella prospettiva
proposta dal volume - si legge in una nota - non dipende da un
alimento miracoloso né da una formula da applicare meccanicamente.
Nasce dall'incontro fra diversi fattori: alimentazione equilibrata,
attività fisica naturale, legami familiari, partecipazione alla
vita della comunità, capacità di adattamento e percezione di avere
ancora un ruolo all'interno della società. Il libro mette così in
discussione una delle convinzioni più diffuse del nostro tempo:
l'idea che sia possibile acquistare il benessere attraverso un
singolo prodotto, un...