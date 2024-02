Agricoltura Davanti alle istituzioni europee per chiedere risposte

La protesta dei trattori nei giorni scorsi

Cagliari

Ci saranno anche migliaia di agricoltori della Coldiretti provenienti dalla Sardegna e tutte le regioni italiane, in piazza domani a Bruxelles per la grande mobilitazione organizzata per chiedere alle istituzioni europee risposte immediate e strumenti certi per cambiare le regole che minacciano la sopravvivenza del settore, tra norme capestro e regolamenti inadeguati che fanno aumentare i costi a carico delle aziende deprimendo la produzione nazionale a beneficio delle importazioni dall’estero.

L’appuntamento di domani è in occasione della discussione del Consiglio dei Ministri agricoli dell’Ue sulla semplificazione della Politica Agricola Comune (Pac).

A partire dalle ore 10, in concomitanza dei lavori, si terrà la manifestazione organizzata da Coldiretti che partirà dalla Stazione Luxembourg per raggiungere Rue de la Loi, nei pressi della Commissione e del Consiglio europei. Oltre ai vertici Coldiretti guidati dal presidente Prandini, si riuniranno contadini e allevatori di tutta Italia e anche le associazioni di categoria provenienti da diverse parti dell’Unione Europea, tra cui la Spagna (Asaja), il Portogallo (Cap), il Belgio (Fwa), per trasformare le proteste in proposte concrete.

