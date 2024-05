Oristano

L’Asl 5 di Oristano ha comunicato i turni per il mese di giugno degli ambulatori straordinari di comunità territoriale di Masullas, Milis, Samugheo, San Nicolò d’Arcidano, Uras e Villaurbana. A Zeddiani salterà un giorno di apertura, per le elezioni europee.

A Masullas l’Ascot (via Vittorio Emanuele, 34) sarà aperto il lunedì dalle ore 14 alle 19 e il mercoledì dalle ore 14.30 alle 19.30. Il servizio è riservato agli abitanti di Masullas, Mogoro, Morgongiori, Siris, Pompu, Sini, Baradili, Baressa, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Simala.

A Milis, invece, l’ambulatorio (via Sant’Agostino) sarà attivo nei giorni di mercoledì 5 e 19 giugno, dalle ore 13 alle 15. Al servizio possono accedere, oltre che i cittadini di Milis, anche quelli di Bauladu e Tramatza.

L’Ascot di Samugheo sarà operativo il lunedì, dalle 9 alle 14 per le sole visite domiciliari, mentre il martedì saranno effettuate le visite in sede (via della Pace, 1) dalle ore 15 alle 17 per i pazienti di Allai e dalle 17 alle 20 per quelli di Samugheo.

A San Nicolò d’Arcidano l’ambulatorio