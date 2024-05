San Nicolò d’Arcidano

Emanuele Colombu è originario di San Nicolò d’Arcidano

La retinite pigmentosa non gli ha impedito di correre la 49ª edizione della 100 km del Passatore, da Firenze a Faenza. Emanuele Colombu, 49 anni, è originario di San Nicolò d’Arcidano. La sua Sardegna l’ha lasciata per trasferirsi a Roma, ma non l’ha mai dimenticata, tanto che ha tagliato il traguardo dell’ultramaratona con l’immancabile bandiera dei Quattro Mori, dopo 14 ore 51 minuti.

Lo ha fatto accompagnato da una guida Matteo Simone, perché altrimenti per Colombu correre di notte sarebbe sato impossibile.

Ha iniziato a correre cinque anni fa e non si è più fermato. È partito con le mezze maratone, poi sono arrivate le maratone, in giro per l’Italia e non solo.

Aveva un sogno nel cassetto: partecipare alla 100 km del Passatore, una sfida con se stesso e con la retinite pigmentosa.

All’arrivo a Faenza ha dedicato la gara alla figlia Beatrice e ai genitori, Giuseppe e Lisetta, che dalla Sardegna aspettavano il suo messaggio una volta tagliato il traguardo. I prossimi obiettivi sono le maratone di Atene e New York.

