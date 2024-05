Ales

Lo spettacolo in lingua sarda chiude il progetto “MusicAmica”

Ha fatto da cornice alle atmosfere uscite dalla penna dell’autore Carlo Collodi l’aula magna dell’ITIS Othoca di Ales, che ieri ha ospitato la rappresentazione “Pinocchio, amigu nostru”, portata in scena dalle classi 3ª, 4ª e 5ª della Scuola primaria del paese.

Lo spettacolo è stato l’ultimo atto del laboratorio musicale -teatrale “MusicAmica”, curato dagli esperti Gianluca e Giusy Podda, che ha permesso agli alunni di apprendere la lingua sarda divertendosi.

I piccoli delle tre classi hanno portato in scena i momenti più caratteristici di Pinocchio davanti a genitori, nonni e compagni entusiasti. “È stato privilegiato un linguaggio narrativo e una recitazione in lingua sarda, che ha valorizzato la performance dei giovani attori in termini di espressività, con particolare accento sul valore dell’amicizia”, hanno commentato dall’Istituto comprensivo di Ales, guidato dalla dirigente Annalisa Frau. “Il saggio ha rappresentato per la scuola un’opportunità di tutela e trasmissione della lingua sarda stessa, strumento d’ identità per comunicare e identificarsi. Inoltre la scelta della fiaba di Pinocchio costituisce anche, su un altro piano, il raccordo dell’Istituto comprensivo con un personaggio significativo in un’area territoriale in cui sono presenti manifestazioni, mostre e