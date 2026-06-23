Aeroporto di Cagliari, easyJet inaugura collegamenti con Nizza e Bordeaux - Notizie

L'aeroporto di Cagliari amplia il network internazionale e, a partire da oggi, rafforza i collegamenti con la Francia grazie ai nuovi voli easyJet per Bordeaux e Nizza, due destinazioni strategiche ciascuna con due frequenze settimanali.Bordeaux, capitale mondiale del vino e città in forte espansione economica e universitaria, rappresenta un mercato particolarmente interessante per lo sviluppo di nuovi flussi turistici e professionali. Nizza, cuore della Costa Azzurra, è una delle mete europee più apprezzate per turismo leisure, eventi internazionali e business travel. Con queste due nuove destinazioni, salgono a 8 i collegamenti diretti operati da easyJet sullo scalo di Cagliari."L'avvio dei collegamenti con Bordeaux e Nizza rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita internazionale dell'Aeroporto di Cagliari", ha affermato il Cco Sogaer David Crognaletti. "Siamo estremamente soddisfatti che easyJet continui a investire sul nostro scalo con queste due importanti destinazioni estive, dopo la recente apertura della rotta annuale su Basilea".Lorenzo Lagorio, Country Manager Italia di easyJet, ha dichiarato: "Con l'avvio dei nuovi collegamenti da Cagliari verso Bordeaux e Nizza rafforziamo ulteriormente la connettività internazionale della Sardegna. Queste aggiunte confermano il nostro impegno nel collegare in modo sempre più capillare Italia e Francia, continuando a investire su aree ad alto potenziale come la Sardegna, con l'obiettivo di sostenere la mobilità, favorire i flussi turistici e contribuire allo sviluppo del territorio".Per l'estate 2026, easyJet ha aumentato del 52,8% la capacità offerta tra la Francia e la Sardegna, dove opera negli scali di Cagliari e Olbia. Inoltre, con l'avvio delle nuove rotte per Bordeaux e Nizza, la compagnia, già leader nei flussi tra Italia e Francia, rafforza ulteriormente la propria offerta tra i due Paesi, offrendo oltre 4,2 milioni di posti su 48 rotte nell'anno...

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