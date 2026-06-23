L'aeroporto di Cagliari amplia il network internazionale e, a partire da oggi, rafforza i collegamenti con la Francia grazie ai nuovi voli easyJet per Bordeaux e Nizza, due destinazioni strategiche ciascuna con due frequenze settimanali.
Bordeaux, capitale mondiale del vino e città in
forte espansione economica e universitaria, rappresenta un mercato
particolarmente interessante per lo sviluppo di nuovi flussi
turistici e professionali. Nizza, cuore della Costa Azzurra, è una
delle mete europee più apprezzate per turismo leisure, eventi
internazionali e business travel. Con queste due nuove
destinazioni, salgono a 8 i collegamenti diretti operati da easyJet
sullo scalo di Cagliari.
"L'avvio dei collegamenti con Bordeaux e Nizza
rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita
internazionale dell'Aeroporto di Cagliari", ha affermato il Cco
Sogaer David Crognaletti. "Siamo estremamente soddisfatti che
easyJet continui a investire sul nostro scalo con queste due
importanti destinazioni estive, dopo la recente apertura della
rotta annuale su Basilea".
Lorenzo Lagorio, Country Manager Italia di
easyJet, ha dichiarato: "Con l'avvio dei nuovi collegamenti da
Cagliari verso Bordeaux e Nizza rafforziamo ulteriormente la
connettività internazionale della Sardegna. Queste aggiunte
confermano il nostro impegno nel collegare in modo sempre più
capillare Italia e Francia, continuando a investire su aree ad alto
potenziale come la Sardegna, con l'obiettivo di sostenere la
mobilità, favorire i flussi turistici e contribuire allo sviluppo
del territorio".
Per l'estate 2026, easyJet ha aumentato del
52,8% la capacità offerta tra la Francia e la Sardegna, dove opera
negli scali di Cagliari e Olbia. Inoltre, con l'avvio delle nuove
rotte per Bordeaux e Nizza, la compagnia, già leader nei flussi tra
Italia e Francia, rafforza ulteriormente la propria offerta tra i
due Paesi, offrendo oltre 4,2 milioni di posti su 48 rotte
nell'anno...