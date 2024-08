Addio ad Antonello Lai, "Ziu Lai" per tutti: il giornalista cagliaritano si è spento a 68 anni

Cagliari - Antonello Lai, noto affettuosamente come "Ziu Lai", non ce l’ha fatta. Il giornalista cagliaritano è deceduto all'età di 68 anni presso l’ospedale Brotzu, dove era stato ricoverato una decina di giorni fa a seguito di un malore.

Lai, giornalista professionista, è stato una figura di riferimento per il giornalismo locale, sempre dalla parte dei più deboli. Tra i suoi numerosi contributi al mondo dell’informazione, è ricordato soprattutto per aver creato il format "Zona Franca" su Tcs. Questo programma ha dato voce a chi non riusciva a trovare spazio sui giornali, rappresentando una pionieristica piattaforma di espressione per molti, ben prima dell’avvento dei social media.

Oltre al suo impegno con "Zona Franca", Lai ha collaborato anche con il telegiornale di Videolina, portando il suo stile unico e la sua dedizione alle storie dei più emarginati anche su questa emittente.

Negli ultimi anni, Lai aveva continuato il suo lavoro attraverso la pagina Facebook "La Zona", e collaborava con La Tv regionale UnoQuattro, realizzando servizi per il TG regionale.

La scomparsa di Antonello Lai lascia un vuoto profondo nel panorama giornalistico sardo. La sua capacità di ascoltare e dare voce a chi non l’aveva, il suo impegno costante e la sua passione per la verità e la giustizia resteranno un esempio per tutti coloro che credono nel valore del giornalismo al servizio della comunità.

I funerali si terranno nei prossimi giorni a Cagliari, città che lo ha visto protagonista instancabile del racconto delle vicende umane e sociali.

