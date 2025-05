(Adnkronos) - Simba La Rue compie oggi, sabato 18 maggio, 23 anni. Il rapper italiano-tunisino, che è stato arrestato a Barcellona lo scorso 12 aprile, sta scontando la pena in Italia e sui social, in occasione del suo compleanno, ha condiviso un messaggio in cui ha ringraziato i fan per tutto il supporto, lanciando l'hashtag "FreeSimba".

"Oggi è il mio compleanno e festeggio in cella anche i miei 23 anni", ha esordito Simba La Rue, nome d'arte di Mohamed Lamine Saida, sulle Instagram stories. "Vi penso continuamente, la mia musica continuerà a uscire, non vi lascerò mai soli", continua il messaggio, probabilmente postato dal suo team di lavoro.

Il rapper è stato arrestato in Spagna, a Barcellona, in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene per due condanne definitive a suo carico. Dopo l'arresto, Simba La Rue è stato portato in Italia per scontare le pene: "Freesimba", scrive ancora Mohamed ringraziando i fan per tutto il supporto ricevuto. E poi conclude: "Rimanete connessi alle 18 sul mio profilo", probabilmente per lanciare nuova musica per celebrare il traguardo dei 23 anni.