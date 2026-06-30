Sinnai, Addio a Stefano Tronci: La Voce degli "Alcool" che Faceva Vibrare la Sardegna

SINNAI – Un vuoto che si allarga ben oltre i confini del paese. Sinnai è in lutto per la scomparsa di Stefano Tronci, notissimo non solo nel territorio ma in tutta la Sardegna per la sua attività di cantante. Voce carismatica degli "Alcool" , la cover band di Vasco Rossi che da anni infiammava piazze e locali dell'isola, Stefano era un volto e una voce amata dal pubblico di tutte le età.

L'Affetto di Centinaia di Persone

La notizia della sua scomparsa ha subito inondato i social network di messaggi di cordoglio e affetto. Centinaia di persone, amici, fan e colleghi, hanno voluto ricordarlo con parole che raccontano di un artista autentico e di una persona di grande cuore.

Per chi lo ha visto esibirsi, Stefano Tronci era il rock degli "Alcool" in versione live: una presenza scenica travolgente e una voce capace di far cantare a squarciagola migliaia di persone. La sua musica ha accompagnato serate memorabili in ogni angolo della Sardegna, rendendo omaggio al "Blasco" con una passione che diventava contagiosa.

Il Cordoglio della Comunità

La comunità di Sinnai, che lo conosceva e stimava profondamente, si stringe attorno alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento di immenso dolore. Un abbraccio collettivo a chi ha perso un amico, un artista e un simbolo di allegria e musica dal vivo. Le esequie saranno comunicate successivamente.