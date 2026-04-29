Ad Arzachena l'8 e 9 maggio il network G20 Spiagge - Notizie

Arzachena ospita il Network G20 Spiagge, un focus su vivibilità e futuro delle destinazioni. Il Comune di Arzachena e il Network G20 Spiagge promuovono l'evento "Vivere (nel)le destinazioni", in programma l'8 e 9 maggio, un momento di confronto dedicato alle principali sfide delle maggiori destinazioni turistiche costiere italiane, a cui aderiscono i comuni di Alghero, Bibbona, Caorle, Castagneto Carducci, Castiglione della Pescaia, Cattolica, Cavallino Treporti, Chioggia, Comacchio, Grado, Jesolo, Lignano Sabbiadoro, Piombino, Riccione, Rosolina, San Michele al Tagliamento, San Vincenzo, Senigallia, Sorrento, Taormina, Viareggio, Vieste.Tutte queste comunità marine del G20 Spiagge da sole attraggono 55 milioni di presenze turistiche, il 12% delle presenze turistiche complessive in Italia. Sabato 9 maggio, dalle 9.15 alle 12, nelle Cantine Surrau, si terrà un convegno pubblico che approfondirà in chiave strategica i temi legati al turismo, con al centro quello della vivibilità delle destinazioni.L'evento approfondirà quali politiche e quali strumenti possono rafforzare la residenzialità, sostenere i centri urbani e favorire nuove forme di presenza stabile e temporanea. Una sfida che riguarda in modo trasversale molte aree costiere italiane e che richiede strumenti normativi e politiche pubbliche sempre più mirate. "Ospitare il G20Spiagge ad Arzachena significa guidare il dibattito sul futuro del turismo balneare in Italia. Con 55 milioni di presenze rappresentate dal network, abbiamo la responsabilità di trasformare le nostre coste in territori vivibili tutto l'anno, superando la logica della pura stagionalità", afferma il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda.La Sardegna ed in particolare il territorio di Arzachena, rappresenta un contesto emblematico delle dinamiche che interessano le destinazioni costiere: forte attrattività internazionale, pressione sui sistemi abitativi e necessità di conciliare sviluppo turistico e qualità della vita delle comunità locali. In questo scenario, il confronto tra livelli istituzionali diventa decisivo per costruire...

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