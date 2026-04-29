Arzachena ospita il Network G20 Spiagge, un focus su vivibilità e
futuro delle destinazioni. Il Comune di Arzachena e il Network G20
Spiagge promuovono l'evento "Vivere (nel)le destinazioni", in
programma l'8 e 9 maggio, un momento di confronto dedicato alle
principali sfide delle maggiori destinazioni turistiche costiere
italiane, a cui aderiscono i comuni di Alghero, Bibbona, Caorle,
Castagneto Carducci, Castiglione della Pescaia, Cattolica,
Cavallino Treporti, Chioggia, Comacchio, Grado, Jesolo, Lignano
Sabbiadoro, Piombino, Riccione, Rosolina, San Michele al
Tagliamento, San Vincenzo, Senigallia, Sorrento, Taormina,
Viareggio, Vieste.
Tutte queste comunità marine del G20 Spiagge da
sole attraggono 55 milioni di presenze turistiche, il 12% delle
presenze turistiche complessive in Italia. Sabato 9 maggio, dalle
9.15 alle 12, nelle Cantine Surrau, si terrà un convegno pubblico
che approfondirà in chiave strategica i temi legati al turismo, con
al centro quello della vivibilità delle destinazioni.
L'evento approfondirà quali politiche e quali
strumenti possono rafforzare la residenzialità, sostenere i centri
urbani e favorire nuove forme di presenza stabile e temporanea. Una
sfida che riguarda in modo trasversale molte aree costiere italiane
e che richiede strumenti normativi e politiche pubbliche sempre più
mirate. "Ospitare il G20Spiagge ad Arzachena significa guidare il
dibattito sul futuro del turismo balneare in Italia. Con 55 milioni
di presenze rappresentate dal network, abbiamo la responsabilità di
trasformare le nostre coste in territori vivibili tutto l'anno,
superando la logica della pura stagionalità", afferma il sindaco di
Arzachena, Roberto Ragnedda.
La Sardegna ed in particolare il territorio di
Arzachena, rappresenta un contesto emblematico delle dinamiche che
interessano le destinazioni costiere: forte attrattività
internazionale, pressione sui sistemi abitativi e necessità di
conciliare sviluppo turistico e qualità della vita delle comunità
locali. In questo scenario, il confronto tra livelli istituzionali
diventa decisivo per costruire...
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