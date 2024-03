Oristano

Nei giorni scorsi a Usellus la firma del protocollo d’intesa con l’associazione

Saranno due giornate di grande impegno per i volontari che aderiranno all’iniziativa lanciata da Plastic Free ad Albagiara e Ales: i cittadini potranno dare il loro contributo ripulendo il territorio da plastica e rifiuti.

Il primo appuntamento è domani – 9 marzo – ad Albagiara: si partirà alle 15,30, con raduno nello slargo del ponte della Provinciale 35. “Si tratta di un intervento di pulizia in un’area all’ingresso del paese”, spiega il referente di zona Luciano Montanari. “Abbiamo già effettuato un primo intervento e ora torneremo per il resto. Con il sopralluogo abbiamo accertato la presenza di pneumatici, sanitari, lattine, plastica varia e addirittura bustoni di spazzatura. Questi ultimi verranno consegnati a chi di dovere per lo smaltimento”.

Si passa poi a sabato 16 marzo ad Ales, con partenza alle 16 dalla stazione di rifornimento sulla Provinciale 46. “Da qui si procederà con quella che sarà di fatto una passeggiata ecologica, verso via Don Milani, in direzione della collina sulla quale sorge il Centro per l’impiego”, continua Montanari. “Lungo il cammino raccoglieremo ciò che troveremo: da un primo sopralluogo, ho riscontrato la