Bosa

Un’iniziativa sostenuta dal Rotary Club della città

Correrà per lottare contro la polio il bosano Gianni Falchi, membro del Rotary Club della città: insieme al canadese Ashton Finstad, prenderà parte alla maratona di Roma, la Run Rome The Marathon, del 17 marzo prossimo.

L’iniziativa rientra nel progetto Run for Polio 2024 del Rotary Distretto 2080, al quale ha aderito anche il club bosano. Partecipando alla staffetta insieme ad altri due corridori, Wiktoria Kulik dalla Polonia e Marco Gagliardi dal Rotary Club Ogliastra, saranno sponsorizzati dai Club e prenderanno parte alla lotta alla polio: sarà infatti possibile sostenere i due corridori con una donazione attraverso la Rete del Dono.

“Correndo la maratona, Gianni e Ashton con tutta la loro volontà cercano di mettere la parola fine, definitivamente, alla Poliomielite, che attualmente è presente, nel mondo, in solamente in due paesi, Afghanistan, e Pakistan”, spiega il presidente del Rotary Bosa, Roberto Deiana. “Grazie al programma di prevenzione End Polio Now, lanciato dai Rotary club di tutto il mondo a partire dal 1985, si è registrato un progressivo calo dei casi di poliomielite nei vari continenti”.

“Vedendo la bontà del grande lavoro fatto dal Rotary e