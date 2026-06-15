Fra martedì 16 giugno e mercoledì 17, Abbanoa ha programmato lavori che comporteranno la sospensione dell'erogazione idrica in alcune zone di Olbia, Alghero, Usini, Uri e Olmedo.
A Olbia domani dalle 8.30 fino alle 18.30
saranno installate nuove apparecchiature idrauliche e posata una
nuova tubazione nella rete idrica in viale Aldo Moro, all'altezza
della nuova rotatoria in fase di realizzazione nell'incrocio con
via Bonn.
Sono annunciati cali di pressione e temporanee
interruzioni del serviio in via Bonn e nel tratto di viale Aldo
Moro tra gli incroci con via A. Pozzo e via Il Cairo, incluse
strade traverse e parallele Sempre domani, ad Alghero i tecnici del
gestore idrico collegheranno alla rete idrica la nuova condotta di
via Ardoino, all'altezza dell'incrocio con via Gilbert Ferret.
L'intervento, previsto dalle 8 alle 18 circa, comporterà il fermo
dell'erogazione dell'acqua, che interesserà le vie Ardoino, Gilbert
Ferret, Misericordia, Principe Umberto, Simon Laccu, Zaccaria,
Delitala, Lazzaretto, Doria, Don Deroma, Ruota, Roma, piazza San
Michele e piazza Del Teatro.
A Uri mercoledì, dalle 9 alle 20.30, sarà
attivato il secondo tratto della nuova rete idrica adduttrice in
località Badde Ittiresa, un ramo dell'acquedotto Bidighinzu al
servizio di Usini, Uri e Olmedo. L'intervento, per il quale Abbanoa
ha investito 1,2 milioni di euro di finanziamenti della Regione,
consentirà di superare le criticità della vecchia condotta che
attraversava un'area soggetta a frane all'origine della a rottura
delle tubature. Il gestore idrico conta così di mettere in
sicurezza l'acquedotto passando per un tracciato alternativo oltre
il rio Mannu.
In occasione dei lavori programmati, i tecnici
di Abbanoa sono impegnati a contenere l'orario di interruzione e ad
anticipare il riavvio del servizio, se possibile. Alla ripresa
l'acqua potrebbe apparire torbida a causa dello svuotamento e
successivo...