Abbanoa, lavori in quattro Comuni del Nord Sardegna - Notizie

Fra martedì 16 giugno e mercoledì 17, Abbanoa ha programmato lavori che comporteranno la sospensione dell'erogazione idrica in alcune zone di Olbia, Alghero, Usini, Uri e Olmedo.A Olbia domani dalle 8.30 fino alle 18.30 saranno installate nuove apparecchiature idrauliche e posata una nuova tubazione nella rete idrica in viale Aldo Moro, all'altezza della nuova rotatoria in fase di realizzazione nell'incrocio con via Bonn.Sono annunciati cali di pressione e temporanee interruzioni del serviio in via Bonn e nel tratto di viale Aldo Moro tra gli incroci con via A. Pozzo e via Il Cairo, incluse strade traverse e parallele Sempre domani, ad Alghero i tecnici del gestore idrico collegheranno alla rete idrica la nuova condotta di via Ardoino, all'altezza dell'incrocio con via Gilbert Ferret. L'intervento, previsto dalle 8 alle 18 circa, comporterà il fermo dell'erogazione dell'acqua, che interesserà le vie Ardoino, Gilbert Ferret, Misericordia, Principe Umberto, Simon Laccu, Zaccaria, Delitala, Lazzaretto, Doria, Don Deroma, Ruota, Roma, piazza San Michele e piazza Del Teatro.A Uri mercoledì, dalle 9 alle 20.30, sarà attivato il secondo tratto della nuova rete idrica adduttrice in località Badde Ittiresa, un ramo dell'acquedotto Bidighinzu al servizio di Usini, Uri e Olmedo. L'intervento, per il quale Abbanoa ha investito 1,2 milioni di euro di finanziamenti della Regione, consentirà di superare le criticità della vecchia condotta che attraversava un'area soggetta a frane all'origine della a rottura delle tubature. Il gestore idrico conta così di mettere in sicurezza l'acquedotto passando per un tracciato alternativo oltre il rio Mannu.In occasione dei lavori programmati, i tecnici di Abbanoa sono impegnati a contenere l'orario di interruzione e ad anticipare il riavvio del servizio, se possibile. Alla ripresa l'acqua potrebbe apparire torbida a causa dello svuotamento e successivo...

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